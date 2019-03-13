اليوم.. وزير الكهرباء يناقش مع مجلس النواب عودة العدادات الكودية للمخالفين

كتبت رحمة رمضان

يناقش الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، اليوم الأربعاء بمجلس النواب أزمة عودة فتح باب تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمخالفين بالمناطق العشوائية والمخالفة لانهاء نظام الممارسة الذى يعتمد على غرامة مالية بشكل شهرى يتم توقيعها على سارقى التيار الكهربائي بمعرفة شرطة الكهرباء.

ومن المقرر أن يناقش الدكتور محمد شاكر آليات عودة تركيب العدادات للمخالفين بعد أن وافق مجلس النواب على قانون التصالح فى مخالفات البناء.

الجدير بالذكر أن وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى باغلبية ثلثى الاعضاء، بعدما رفض الاعضاء عدد من طلبات اعادة المداولة على بعض مواد القانون.

كما حدد القانون، قيمة مقابل التصالح، والتي تبدأ ب٥٠ جنيه حد أدنى إلى ٢٠٠٠ جنيه حد أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون، بطلاء واجهات المبانى، لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.

ويحظر التصالح على الآتى:

1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.

3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.