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المجلس القومى للسكان يلتقى ممثل الأمم المتحدة لبحث سبل تمكين المرأة

الأربعاء، 13 مارس 2019 02:59 م
المجلس القومى للسكان يلتقى ممثل الأمم المتحدة لبحث سبل تمكين المرأة الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان
كتب وليد عبد السلام
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التقى الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان ، أمس الثلاثاء بمقر المجلس، " بليرتا اليكو " ممثل الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، لبحث سبل التعاون فى مجال تمكين المرأة  المصرية ومناهضة ختان الإناث.
 
أشار مقرر المجلس القومى للسكان خلال اللقاء، إلى أن الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015-2030، التى وضعت من أجل مواجهة معدلات الزيادة السكان المتزايدة والارتقاء بنوعية حياة المواطن المصرى وتحسين خصائصه وإعادة توزيع السكان، تتضمن محورا أساسياً من محاورها الخمسة وهو محور " تمكين المرأة " ، لافتاً إلى أن هذا المحور من أهدافه رفع نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل من 23% إلى 35% ، ونشر ثقافة دور المرأة الإيجابى فى سوق العمل لتحقيق التنمية، ورفع نسبة الإناث فى المناصب القيادية والإدارية العليا فى القطاع الحكومى من 11% إلى 20%، وخفض نسبة بطالة المرأة فى الريف من 20.2% إلى 15%.
 
وفيما يخص مناهضة ختان الإناث، قال إن المجلس يتبنى  استراتيجية وطنية لمناهضة ختان الإناث، منوهاً بأن المجلس هو المسئول الوطني عن تنسيق كل الجهود الوطنية والدولية لتنفيذ أهداف الاستراتيجية، بالشراكة مع كافة الهيئات الوطنية والدولية والمجتمع المدنى.
 
وقال إن ختان الإناث فى مصر أصبح جناية  يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات، وإذا أنتجت عاهة مستديمة أو وفاة الضحية عوقب مرتكبها بالسجن المشدد ، مشيراً إلى أن هدفنا في المجلس القومي للسكان ، ليس تقليل نسبة ختان الإناث فحسب ، ولكن هدفنا هو القضاء على هذه الجريمة من مصر نهائياً لتكون بنسبة صفر في المائة بحلول عام 2025.

 


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