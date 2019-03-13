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المجلس القومى للسكان يعلن انخفاض معدلات الزيادة السكانية بنسبة 3.1%

الأربعاء، 13 مارس 2019 05:28 م
المجلس القومى للسكان يعلن انخفاض معدلات الزيادة السكانية بنسبة 3.1% الزيادة السكانية - أرشيفية
كتب عبد اللطيف صبح
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كشف ممثل المجلس القومى للسكان، باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن نجاح الحكومة فى خفض معدلات الزيادة السكانية بنسبة بلغت نحو 3.1%، فى إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

 

واستعرض ممثل المجلس القومى للسكان، مبادرات تنظيم الأسرة التى يقوم على تنفيذها المجلس القومى للسكان بالتعاون مع وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى، وخاصة فيما يتعلق بتنظيم السكان.

 

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، المُنعقد  اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة البرامج والأداء وخطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية والبطالة، برئاسة المهندسة سيلفيا نبيل.


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