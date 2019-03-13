المبعوث الأممى لسوريا: 5 جيوش عسكرية بدمشق ونركز على منع الصدام بينهم

كتب : أحمد جمعة

أكد المبعوث الأممى إلى سوريا جير بيدرسن، نشاط خمسة جيوش فى سوريا، وهى جيوش أمريكا وروسيا وإيران وتركيا وإسرائيل، لافتا إلى ضرورة التركيز على العمل والتأكد من منع الصدام، إذ أن هذه المنطقة قد تقع فيها أخطاء ويمكن أن تؤدى إلى نتائج كبيرة وكارثية على سوريا وتهدد استقرار المنطقة والعالم.

وتعهد المبعوث الأممى إلى سوريا فى حوار مع صحيفة "الشرق الاوسط"، اليوم الأربعاء، بتكثيف عملية بناء الثقة وتعميق علاقته مع الحكومة والمعارضة، مؤكدا أن العمل يجرى حاليا لإنجاز تشكيل اللجنة الدستورية، ومنع أى صدام بين القوى المتنازعة.

وقال بيدرسن، إن "هناك مسألة ورثتها من المبعوث السابق ستيفان دى ميستورا وهى اللجنة الدستورية، وآمل فى الوصول إلى حل ما...كان هناك خلاف حول القائمة الثالثة فى اللجنة، وأرى ضرورة الاتفاق على الأسماء وقواعد العمل فيها...شعورى أننا نحقق تقدما، لكننا لم ننتهِ بعد".

وذكر بيدرسون أنه ليس هناك إطار زمنى للوصول إلى اتفاق على موعد محدد لتشكيل اللجنة الدستورية، وأن هناك اتفاقا بين الأطراف على النقاط الأربع المرتبطة بالحكم والانتخابات والدستور والأمن ومكافحة الإرهاب.

وشدد المبعوث الأممى إلى سوريا على تركيزه بقوة على منع الصدام العسكرى بين الأطراف الخارجية الموجودة على الأرض هناك، قائلا: "هذه منطقة قد تقع فيها أخطاء ويمكن أن تؤدى إلى نتائج كبيرة وكارثية على سوريا وتهدد استقرار المنطقة والعالم".

وفيما يتعلق بموقفه من حكومة دمشق، أشار إلى أن تفويضه فى القرار 2254 واضح، وأنه يتعامل مع الحكومة التى يرأسها الرئيس بشار الأسد، وأن الأمم المتحدة لا تقرر من هو فى المعارضة أو الحكومة؛ فهذا شأن سورى.