القبض على 7 عاطلين أثناء تنقيبهم على الآثار فى المنوفية

وتلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية،يفيد من تمكن الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف ،،من إلقاء القبض على 7عاطلين، وذلك أثناء تنقبهم على الآثار بعزبة عابدين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية وبحوزتهما أدوات الحفر، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.