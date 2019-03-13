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"العصار" يناقش سبل التعاون المشترك مع وزير الدفاع التنزانى

الأربعاء، 13 مارس 2019 10:40 ص
"العصار" يناقش سبل التعاون المشترك مع وزير الدفاع التنزانى جانب من اللقاء
كتب زكى القاضى
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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي  الدكتور  حسين على موينى ، وزير الدفاع والخدمة الوطنية التنزانى، لبحث سبل التعاون المشترك فى مجالات التصنيع الحربية والمدنية ، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي .
 
تم الترحيب بالسيد "موينى" والتأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين ، وتم إستعراض الإمكانيات التكنولوجية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي،كما تم استعراض أهم المنتجات الحربية والمدنية التى تقوم بتصنيعها ، وتم التأكيد على رغبة وزارة الإنتاج الحربي بزيادة  آفاق التعاون مع وزارة الدفاع والشركات التنزانية وذلك فى ظل التوجهات الحالية للقيادة السياسية بمصر .
 
وخلال اللقاء تم مناقشة امكانية مشاركة شركات الإنتاج الحربي المصرى فى تنفيذ العديد من المشروعات بتنزانيا وتم الإشارة خلال اللقاء إلي مشاركة وزارة الإنتاج الحربي مع الشركات المصرية فى تنفيذ سد " روفيجى "  كما تم توجيه الدعوة للخبراء والمتخصصين بالشركات التنزانية لزيارة شركات الإنتاج الحربي للوقوف على المجالات التى يمكن التعاون بها مستقبلاً .
 
ومن جانبه أعرب "موينى " عن فخره بما وصلت إليه مصر من تقدم فى مجال الصناعات الحربية والمشروعات القومية التى يتم  تنفيذها حالياً ، مشيداً بدور مصر فى التعاون مع الدول الإفريقية خاصة بعد تولى مصر رئاسة الإتحاد الإفريقي الأمر الذى يشجع على الإستفاده من الخبرات التكنولوجية والبشرية الموجوده بشركات الإنتاج الحربى فى تطوير الشركات بتنزانيا ، وتم الأتفاق أثناء اللقاء على تبادل الزيارات للأطقم الفنية بين الطرفين لتحديد أوجه التعاون على أرض الواقع.
 
 

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