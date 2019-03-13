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السيسي يؤكد مساندة مصر لاستعادة استقرار جنوب السودان.. ويتسلم رسالة سلفا كير

الأربعاء، 13 مارس 2019 03:24 م
السيسي يؤكد مساندة مصر لاستعادة استقرار جنوب السودان.. ويتسلم رسالة سلفا كير الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوت جاتلوك مستشار رئيس جنوب السودان
كتب محمد الجالى
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم وفد اللجنة الوطنية لإدارة المرحلة ما قبل الانتقالية فى دولة جنوب السودان، برئاسة توت جاتلوك مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، وذلك بحضور كلٍ من سامح شكرى وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك سفير جنوب السودان بالقاهرة.



وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بلقاء الوفد الجنوب سودانى، مطالبًا نقل التحيات لأخيه الرئيس سلفا كير، ومؤكدًا الأهمية التى توليها مصر لدعم الأشقاء فى جنوب السودان لتحقيق الأمن والاستقرار فى البلاد، وكذلك المشاركة فى تطوير مختلف القطاعات التنموية الوطنية لما فيه خير الشعب الجنوبى الشقيق.


من جانبه؛ نقل توت جاتلوك إلى الرئيس تحيات الرئيس سلفا كير، مؤكدًا المكانة الرفيعة التى تحظى بها مصر قيادةً وشعبًا لدى حكومة وشعب جنوب السودان، ومعربًا عن تطلع بلاده لتعزيز الروابط الأخوية الوثيقة بين الجانبين على شتى الأصعدة.


وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن المسئول الجنوب سودانى سلم الرئيس رسالة تتضمن التقدير والشكر على الجهد المخلص والحثيث لمصر فى دعم مسار السلام والاستقرار فى جنوب السودان؛ مستعرضًا رؤية اللجنة الوطنية لإدارة المرحلة ما قبل الانتقالية لمستقبل الأوضاع فى الدولة الجنوبية والخطوات القادمة على صعيد تنفيذ اتفاق السلام المنشط، ومعربًا عن أمل بلاده فى استمرار الدور المصرى الفاعل فى هذا الصدد إقليميًا ودوليًا لمساعدة شعب جنوب السودان على الوصول إلى ما يصبو إليه.



وأضاف السفير بسام راضى أن الرئيس شدد على حرص مصر على مساندة ومؤازرة جهود استعادة السلام والاستقرار فى جنوب السودان فى أقرب وقت، وأن مصر ستعمل فى هذا الإطار على تحقيق هذه الغاية المنشودة عن طريق دعم اتفاق السلام المنَشط وآليات تنفيذه سواء على مستوى القنوات الثنائية أو رئاستها للاتحاد الأفريقى، وكذلك من خلال التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية لبحث سبل تضافر الجهود من أجل دعم تنفيذ اتفاق السلام وإبراز جهود الأطراف الجنوبية على صعيد تنفيذ استحقاقات الاتفاق وفقًا للإطار الزمنى المحدد.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوت جاتلوك مستشار رئيس جنوب السودان
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوت جاتلوك مستشار رئيس جنوب السودان (1)
 
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوت جاتلوك مستشار رئيس جنوب السودان (2)
 

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السيسي

جنوب السودان

سلفا كير




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