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السياحة الإفريقية أهم بنود إجتماع مجلس إدارة "الغرف السياحية" .. اليوم

الأربعاء، 13 مارس 2019 01:00 ص
السياحة الإفريقية أهم بنود إجتماع مجلس إدارة "الغرف السياحية" .. اليوم أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية
كتبت آمال رسلان
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يعقد مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية اجتماعا اليوم الأربعاء برئاسة أحمد الوصيف لبحث عدد من القضايا الهامة فى مقدمتها ملف السياحة الإفريقية وكيفية الاستفادة من بطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر فى يونيه المقبل لتنشيط السياحة الإفريقية لمصر.

ويعتبر هذا الإجتماع هو الأول لمجلس إدارة الإتحاد عقب جلسة الإجراءات التى عُقدت فى أعقاب انتخابات مجلس إدارة الاتحاد، والتى تم خلالها اختيار الرئيس وتشكيل هيئة مكتب الإتحاد.

وقال وحيد عاصم عضو مجلس إدارة إتحاد الغرف السياحية، ورئيس لجنة التواصل أن من أهم البنود على جدول أعمال المجلس  دراسة عدد من اللجان المقترح تشكيلها تحت منصة الإتحاد لتولى ملفات بعينها، مشيرا إلى أن فى مقدمة اللجان المقترح تشكيلها لجنة تتولى ملف بطولة الأمم الإفريقية وستكون مؤقتة خلال فترة البطولة فقط، حيث ستتولى عملية الترويج والتسويق للبرامج السياحية قبل البطولة، ومتابعة استعدادات الفنادق لاستضافة الجماهير.

 

كذلك هناك مقترح باللجنة الإقتصادية وهى ستدرس ملفات الضرائب والتأمينات والجمارك وستكون من اللجان المهمة جدا، وذلك بسبب وجود مشكلات كبرى لقطاع السياحة فى تلك الملفات، بالإضافة إلى لجنة إدارة الأزمات للتعامل والتحرك السريع فى حال وجود أزمة.

 

وهناك أيضا مقترح بتشكيل لجنة تنمية الموارد، والتى ستتولى بحث كيفية زيادة دخل الإتحاد، كاشفا أن الإتحاد يعانى من مديونيات فى ميزانيته تبلغ 2 مليون جنية، ولهذا كان أول قرار اتخذه مجلس الإدارة هو التنازل عن كافة البدلات المخصصة لأعضاء المجلس خاصة بدلات الجلسات والسفر فى المهام المختلفة طوال مدة الدورة 4 سنوات.

 

 


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