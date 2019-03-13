السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم " اسلام.أ.أ " 23 سنة، صاحب محل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة ألف جنيه، بعد اتهامه بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص بدائرة مركز طهطا.

وصدر الحكم، برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين أسامة صالح عرفة وعبد السلام نبيه عبد السلام، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم، ومحمد عبد الحميد.

وترجع أحداث الواقعة إلى عام 2018، بدائرة مركز طهطا عندما وردت معلومات إلى رئيس مباحث مركز طهطا عن إحراز المتهم سلاح نارى بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض عليه وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح النارى بدون ترخيص وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.