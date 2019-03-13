السجن المؤبد لمتهم فى إعادة محاكمته بـ"غرفة عمليات رابعة"

كتب أحمد حسنى

قضت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة المتهم عاطف محمد حسن أبو عيد، فى إعادة إجراءات محاكمته، والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد بقضية "غرفةعمليات رابعة"، بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وبعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين فى القضية عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان، بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.