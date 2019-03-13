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الزراعة: الاتحاد الأوروبى يشيد بمنظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية

الأربعاء، 13 مارس 2019 03:25 م
الزراعة: الاتحاد الأوروبى يشيد بمنظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خطاباً من رئيس مكتب التمثيل التجارى ببروكسيل، حول إشادة الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية، بمنظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية.

يأتى ذلك نتيجة للزيارة التى قام بها وفد الإدارة العامة للصحة وسلامة الغذاء بالمفوضية الأوروبية للقاهرة، خلال الشهر الماضي، لإجراء عملية مراجعة لتقييم أنظمة الرقابة للتلوث المايكروبيولوجى للصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمجمدة.

ووفقاً للخطاب الذى أرسله يحى الواثق بالله رئيس مكتب التمثيل التجارى إلى وزير الزراعة، فقد أشاد التقرير الذى أعدته اللجنة بمنظومة الرقابة على الصادرات الزراعية في مصر، كما أشار إلى قدرتها على التأكد من التزام الصادرات الزراعية المصرية خاصة: الفراولة والاعشاب والتوابل، بالتشريعات الأوروبية.

وأكدت البعثة فى تقريرها  أنه ليست لديها أية توصيات لتحسين منظومة العمل الحالية، مؤكدة على المجهودات الكبيرة التي بذلتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بإدارتها المختلفة للعمل على تحقيق أفضل درجات الرقابة والفحص الممكنة للحفاظ على سمعة الصادرات المصرية فى أسواق الاتحاد الأوروبى.

 


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وزارة الزراعة

الصادرات الزراعية

التشريعات الاوربية

سلامة الغذاء




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