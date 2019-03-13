الحكومة: اجتماع مرتقب لمجلس المحافظين لمتابعة استعدادات شهر رمضان الكريم

كتبت هند مختار

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بالكلمة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاحتفالية التى أقيمت مؤخرًا احتفالًا بيوم الشهيد، والتى أشار خلالها إلى أهمية زيادة الوعى، وخاصة لدى فئة الشباب، وبذل المزيد من الجهود لمواجهة حملات التضليل ومخططات بث الفُرقة والإحباط التى تقوم بها الجهات المعادية.

وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أهمية دور الوزارات المعنية وفى مقدمتها التعليم والثقافة، بالاخذ بزمام المبادرة وتنفيذ العديد من البرامج التى تسهم فى الارتقاء بمستويات الوعى لدى المواطنين، من أجل حماية شبابنا من الوقوع فريسة للأفكار المضللة والحملات الكاذبة.

من ناحية أخرى، وفى إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، أوضح مدبولى، أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس المحافظين، لمتابعة أخر المستجدات المتعلقة باستقبال الشهر الكريم، والتأكيد على ضرورة توافر مختلف السلع الاساسية بالكميات والأسعار المناسبة، بما يلبى كافة احتياجات المواطنين، هذا إلى جانب التأكيد على أهمية استمرار الرقابة على الأسواق من جانب الجهات المعنية بما يضمن القضاء على أية مظاهر سلبية.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية اتخاذ الاجراءات الفورية للتعامل مع أى نقص محتمل فى مخزون أى سلعة من السلع الاساسية أو الزراعية نتيجة العوامل الجوية أو غيرها، وذلك عن طريق الاستيراد من الخارج قبلها بوقت كافٍ، للحيلولة دون زيادة أسعار تلك السلع.

وفيما يخص ملف تشجيع الاستثمار، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات، التى عقدها على مدار الأيام الماضية مع مستثمرين من الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، وهى اللقاءات التى أظهرت اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار فى مصر، وهو ما يضع علينا أيضا واجب التعامل بشكل فورى مع ملاحظات المستثمرين والتعامل مع المشكلات التى من الممكن أن تواجههم وسرعة حلها.

وقال الدكتور مدبولي: "سوف أقوم بتشكيل مجموعة وزارية مُصغرّة برئاستي؛ لتجتمع مع الشركات الأجنبية والمستثمرين الذين يزورون مصر؛ من أجل إيجاد حلولٍ فورية لأية معوقات تواجه الاستثمارات الأجنبية فى مصر".

وأكد رئيس الوزراء، على أن المؤشرات الاقتصادية التى حققتها مصر على مدار الأعوام الماضية شديدة الإيجابية، ويجب استثمار ذلك فى زيادة حجم الاستثمارات الجديدة الوافدة، وحل أية مشكلات فى هذا الصدد، خاصة أن معظم تلك المشكلات إجرائية بسيطة يمكن تجاوزها وحلها حلًا جذريًا.