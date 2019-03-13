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الجيش الروسى يجرى مناورات تحاكى صد هجوم لطائرات مسيرة فى القطب الشمالى

الأربعاء، 13 مارس 2019 10:09 ص
الجيش الروسى يجرى مناورات تحاكى صد هجوم لطائرات مسيرة فى القطب الشمالى الجيش الروسى ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)
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أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة العسكرية الشرقية الروسية اليوم الأربعاء، أن خبراء القوات اللاسلكية التقنية قاموا بتنفيذ تدريبات شاملة فى منطقة القطب الشمالى بهدف التدريب على اكتشاف وتحييد مجموعة من الطائرات بدون طيار للعدو المحتمل.

وقال المكتب فى بيان (نقلته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية): "نجح عسكريو إحدى الوحدات الفرعية للقوات اللاسلكية التقنية التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية - خلال قيامهم بتدريبات شاملة- فى إحباط محاولة عدو محتمل تهدف إلى تنفيذ عملية استطلاعية فى منطقة القطب الشمالى بواسطة مجموعة من الطائرات بدون طيار، وشارك فى هذه التدريبات خبراء المجمع الرادارى لمراقبة الأوضاع فى الخطوط الجوية وخارجها من طراز "سوبكا – 2" والذى تم نشره فى جزيرة فرانجيل منذ عدة أعوام.

وقام الخبراء بمحاكاة عمليات المراقبة لطلعات على ارتفاعات منخفضة لطائرات مسيرة لعدو محتمل تحاول القيام باستطلاع طبيعة الأرض فى هذه المنطقة الروسية من الجو وإحباط تلك المحاولة.

 


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