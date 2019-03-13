التعليم العالى: محونا أمية 70 ألف من كبار السن ونحتاج تنسيق أكبر بين الوزارات

قال محمد السيد، ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الوزارة تلعب دورا هاما فى الحد من الإدمان ومكافحة المخدرات وتعميق الانتماء الوطنى للشباب من خلال أدوار متعددة.

وأوضح السيد، خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، المُنعقد ظُهر اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة البرامج والأداء وخطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية والبطالة، برئاسة المهندسة سيلفيا نبيل، أن الوزارة ساهمت فى محو أمية 70 ألف من الكبار، مُشيدا بدور مجلس النواب على الجانبين الخدمى والرقابى.

واستنكر ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ما وصفه بضعف فى اللقاءات التى تجمع ممثلى الوزارات المُختلفة، مشيرا إلى أنه لو حافظت الوزارات على مثل هذه التجمعات سيُشكل ذلك فارق رهيب فى الأداء إجمالا بين وداخل الوزارات، مؤكدا على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات المختلفة.