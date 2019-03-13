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التعليم العالى: محونا أمية 70 ألف من كبار السن ونحتاج تنسيق أكبر بين الوزارات

الأربعاء، 13 مارس 2019 03:35 م
التعليم العالى: محونا أمية 70 ألف من كبار السن ونحتاج تنسيق أكبر بين الوزارات اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح - تصوير خالد مشعل
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قال محمد السيد، ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الوزارة تلعب دورا هاما فى الحد من الإدمان ومكافحة المخدرات وتعميق الانتماء الوطنى للشباب من خلال أدوار متعددة.

 

وأوضح السيد، خلال اجتماع اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، المُنعقد ظُهر اليوم الأربعاء، لمناقشة موازنة البرامج والأداء وخطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية والبطالة، برئاسة المهندسة سيلفيا نبيل، أن الوزارة ساهمت فى محو أمية 70 ألف من الكبار، مُشيدا بدور مجلس النواب على الجانبين الخدمى والرقابى.

 

واستنكر ممثل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ما وصفه بضعف فى اللقاءات التى تجمع ممثلى الوزارات المُختلفة، مشيرا إلى أنه لو حافظت الوزارات على مثل هذه التجمعات سيُشكل ذلك فارق رهيب فى الأداء إجمالا بين وداخل الوزارات، مؤكدا على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات المختلفة.

اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (1)
 
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (2)
 
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (3)
 
 
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (4)
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (5)
 
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (6)
 
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (7)
 

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مجلس النواب

الخطة والموازنة

التعليم العالى

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