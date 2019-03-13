video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 مارس 2019 02:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البحوث الفلكية يعقد غدا ورشة حول الرصد البصرى للأقمار الصناعية والحطام الفضائى

الأربعاء، 13 مارس 2019 02:00 ص
البحوث الفلكية يعقد غدا ورشة حول الرصد البصرى للأقمار الصناعية والحطام الفضائى معهد البحوث الفلكية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يعقد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، غدا الخميس بمقر المعهد، ورشة علمية بعنوان الرصد البصرى للأقمار الصناعية والحطام الفضائى ودوره فى المحافظة على الأقمار الصناعية .

وتأتى الورشة فى إطار الدور الوطنى للمعهد القومى للبحوث الفلكية فى تفعيل الخطة الإستراتيجية للدولة المصرية 2030 فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وإمتلاك أقمار صناعية مصرية لتساعد فى خطة التنمية ، وفى ضوء إنشاء وكالة الفضاء المصرية وإستضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية .

وتهدف الورشة استعراض تكنولوجيا رصد وتتبع الأقمار الصناعية والحطام الفضائى فى ظل زيادة أعداد الحطام الفضائى وتأثير ذلك على الأقمار الصناعية العاملة .

وسوف تتناول الورشة موضوعات طرق تتبع الأقمار الصناعية والحطام الفضائى وخاصة إستخدام الرصد البصرى ومدى الاستفادة من الرصد فى حسابات مدارات هذه الأجسام ودراسة احتمالية التصادم مع بعضهما البعض أو مع الأقمار العاملة والذى بدوره يساعد فى المحافظة على الأقمار الصناعية العاملة.

وفى إطار التعاون العلمى بين المعهد ومعهد كليدش للرياضيات التطبيقية بموسكو بروسيا سوف يحاضر فى هذه الورشة أحد الخبراء من معهد كليدش ورئيس الشبكة العلمية الدولية للرصد البصرى وسوف يتناول الاتجاهات العلمية والتطبيقات البحثية للشبكة بالإضافة إلى نخبة من العلماء المصريين .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو وصور.. "اليوم السابع" داخل أقدم محطة متابعة أقمار صناعية بمعهد الفلك الوحيدة بأفريقيا حتى 2002.. تليسكوب ضخم يرصد على ارتفاع 6 آلاف كيلو.. ومشروع جديد مجهز للرصد لـ40 ألف كيلو متر لاكتشاف الحطام الفضائى

شاهد.. أقدم محطة رصد أقمار صناعية بمعهد الفلك فى حلوان

الفلك

معهد الفلك

الحطام الفضائى

الاقمار الصناعيه

البحوث الفلكيه




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على التعديلات التشريعية الجديدة للتصدى لتعاطى الاستروكس

تعرف على التعديلات التشريعية الجديدة للتصدى لتعاطى الاستروكس

إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

دولة الوفاء.. إيد بتسلم إيد.. شعار مصر فى عهد السيسى.. سياسة الاحترام رسمها الرئيس بمؤتمر الشباب.. محلب وشريف إسماعيل ومدبولى "صورة واحدة"..وأشرف صبحى وهالة زايد شكروا سابقيهم..وكامل الوزير وعرفات "حاجة تفرح"

دولة الوفاء.. إيد بتسلم إيد.. شعار مصر فى عهد السيسى.. سياسة الاحترام رسمها الرئيس بمؤتمر الشباب.. محلب وشريف إسماعيل ومدبولى "صورة واحدة"..وأشرف صبحى وهالة زايد شكروا سابقيهم..وكامل الوزير وعرفات "حاجة تفرح"

زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية

زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة