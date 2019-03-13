الاستثمار: تأسيس 4656 شركة بــ 8.8 مليار جنيه من يناير الماضى

كتب عبد الحليم سالم

كشفت بيانات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، عن تأسيس نحو 4656 شركة ب 8.8 مليار جنيه ،توفر نحو 18 ألف فرصة عمل، فى الفترة من شهر يناير الماضى حتى الأسبوع الأول من شهر مارس الجارى.

وبحسب البيانات فإنه فى شهر يناير 2019 ،تم تأسيس 2084 شركة برؤس أموال تبلغ 3.5 مليار جنيه توفر 8131 فرصة عمل .

كما تم تأسيس 2060 شركة فى فبراير 2019 برؤس أموال 4.7 مليار جنيه توفر 7879 فرصة عمل ، فيما تم تأسيس 512 شركة فى الأسبوع الاول من شهر مارس الجارى ، برؤس أموال بلغت 609 ملايين جنيه توفر 2003 فرصة عمل .