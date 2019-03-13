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"الأعلى للإعلام" يحقق فى شكوى ضد BBC بعد توجيهها إهانة للشعب المصرى

الأربعاء، 13 مارس 2019 07:42 م
"الأعلى للإعلام" يحقق فى شكوى ضد BBC بعد توجيهها إهانة للشعب المصرى المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام
كتب محمد السيد
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قال جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن اللجنة تلقت شكوى ضد قناة البريطانية BBC لقيامها بتوجيه إهانات للشعب المصرى بأكمله بألفاظ وعبارات لا تليق، وأوضح أن ذلك تكرر كثيرا.

وأضاف شوقى فى بيان ، أن اللجنة ستحقق فى ذلك يوم الأحد القادم فى اجتماع يحضره أعضاء اللجنة وهم الدكتورة سوزان قلينى رئيس لجنة الرصد بالمجلس والدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع  ومجدى لاشين و صالح الصالحى .

وتابع: " لنا صلاحية على كل ما يخاطب الرأى العام المصرى ، و bbc  حصلت على ترخيص للبث فى مصر ، و ما فعلته bbc سقطة كبيرة لقناة عريقة و لأول مرة يتم سب شعب من الشعوب ".


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