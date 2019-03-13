الأخضر الإبراهيمى للجزائريين: لا تحطموا بلادكم كما حُطمت العراق وليبيا

كتب : أحمد جمعة

طالب الدبلوماسي الجزائرى المخضرم الأخضر الإبراهيمى، الجزائريين بالحفاظ على دولتهم وعدم دفعها نحو سيناريو العراق وليبيا، مؤكدا أن التغيير السريع يحطم الدول والبلدان، وهو ما يتطلب عدم الاعتماد على سرعة منطقية.

وأكد الدبلوماسى الجزائرى خلال لقاء له مع التليفزيون الجزائرى، اليوم الأربعاء، أن الخلاف بين الجزائريين ليس كبيرا، مشيرا إلى أن التدخل الخارجى خلال ثورات الربيع العربى عام 2011 دمرت تلك الدول.

وطالب الإبراهيمى من الجزائريين أن يمشوا في اتجاه الالف ميل من أجل الوصول الى الجمهورية الثانية، مستفدين من تجاربهم و تجارب الاخرين، مؤكدا أن خصوصوية الجزائر لا تنفى أنها تطلع عن تجارب البلدان الأخرى، مضيفا "أحمد أويحيى كان على حق لما مثل الوضع فى الجزائر بسوريا."