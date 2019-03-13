اضبط مخالفة.. انتشار القمامة أمام حى ثان المحلة بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

شهدت منطقة سكة زفتى بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، انتشار القمامة وتراكمها فى الجهة المقابلة لحى ثان المحلة، الأمر الذى آثار غضب سكان المنطقة، بسبب انتشار الحشرات، وانبعاث الروائح الكريهة منها.

واشتكى أهالى المنطقة، من تراكم القمامة وعدم قيام عمال النظافة برفع القمامة أولاً بأول، وهو ما ترتب عليه انتشار النباشين والكلاب الضالة، ما يعرضهم وطلاب المدارس المحيطة بالحى للخطر، خشية عقر الكلاب الضالة لهم.

وطالب الأهالى رئيس الحى بإصدار توجيهاته لمسئولى جهاز النظافة برفع القمامة أولاً بأول وعدم تركها تتراكم بالشوارع.