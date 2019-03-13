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ارتفع المؤشر العام لبورصة السعودية بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات

الأربعاء، 13 مارس 2019 09:38 ص
ارتفع المؤشر العام لبورصة السعودية بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات بورصة السعودية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.33% رابحا عدد 27.89 نقطة ليصل إلى مستوى 8473.96 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.08% خاسرا 3.12 نقطة ليصل ع مستوى 3685.67 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 8.8 مليون سهم بقيمة 239 مليون ريال، وارتفعت أسهم 78 شركة، فيما تراجعت 44 شركة. 
 
 
وارتفع 15 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.54%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.40%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.44%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.36%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.34%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.33%.
 

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