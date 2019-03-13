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ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى النقل والاستثمار

الأربعاء، 13 مارس 2019 09:36 ص
ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاعى النقل والاستثمار بورصة دبى
كتب ــ هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.53% رابحا عدد 13.67 نقطة ليصل إلى مستوى 2612.08 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 45 مليون سهم محققة ما قيمته 104.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 805 صفقات لـ25 سهما، وارتفع 9 أسهم، فيما انخفض 12 سهما، واستقر 4 أسهم.
 
وارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع النقل بنسبة 5.23%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 3.47%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.07%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.46%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.68%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أرامكس القابضة بنسبة 9.59%، ثم شركة دبى للاستثمار  بنسبة 3.82%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة مصرف عجمان بنسبة 4.40%، ثم شركة ان ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 3.23%.
 

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