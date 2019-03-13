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الأربعاء، 13 مارس 2019 04:26 م
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إصابة شخصين بحادث انقلاب شاحنة نقل على طريق الداخلة الفرافرة بالوادى الجديد

الأربعاء، 13 مارس 2019 02:42 م
إصابة شخصين بحادث انقلاب شاحنة نقل على طريق الداخلة الفرافرة بالوادى الجديد انقلاب شاحنه بضائع
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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أصيب سائق ومساعده، اليوم، فى حادث إنقلاب شاحنة بضائع عملاقة بمنطقة "النقب" بالطريق الواصل بين مركزى الفرافرة والداخلة فى الوادى الجديد. 

وتلقى مدير أمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال، بلاغا من قسم شرطة النجدة، يفيد بوصول شخصين مصابين فى حادث مرورى إلى مستشفى الداخلة العام

وتبين إنقلاب شاحنة نقل بضائع بمنطقة النقب بطريق الفرافرة – الداخلة، وإصابة سائقها ومساعده، وتم نقلهما بسيارات الإسعاف لمستشفى الداخلة العام لتلقى العلاج، وتحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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