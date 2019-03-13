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إسرائيل: عضو بحزب الله مشتبه به فى قتل جنود أمريكيين ينشط فى الجولان

الأربعاء، 13 مارس 2019 02:51 م
إسرائيل: عضو بحزب الله مشتبه به فى قتل جنود أمريكيين ينشط فى الجولان الجولان ـ صورة أرشيفية
القدس(رويترز)
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اتهمت إسرائيل اليوم الأربعاء، عضوا بجماعة حزب الله اللبنانية، كان محتجزا فى العراق فى اتهامات بقتل جنود أمريكيين، بتشكيل شبكة حرب عصابات سورية لشن هجمات عبر الحدود على أهداف إسرائيلية.

وجاءت الاتهامات ضد على موسى دقدوق فى الوقت الذى تسعى فيه إسرائيل للحصول على اعتراف أمريكى بسيادتها على أجزاء من هضبة الجولان احتلتها فى حرب عام 1967 وتعتبرها منطقة عازلة مهمة أمنيا.

وفى الوقت الذى يستعيد فيه الرئيس السورى بشار الأسد سيطرته على البلاد بعد الحرب المستمرة منذ ثمانى سنوات، تسعى إسرائيل كذلك لحشد تأييد روسيا، الداعم الرئيسى للأسد، للإبقاء على حزب الله ومقاتلين آخرين تدعمهم إيران بعيدا عن الأجزاء التى تسيطر عليها سوريا من هضبة الجولان.

ونسب إلى القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلى قوله إن الاعتراف الأمريكى سيكون ردا "مناسبا" لما وصفه بأنه نشاط متزايد لحزب الله فى الجولان.

وقال الجيش الإسرائيلى، فى تصريحات تستند إلى ما وصفه بأنه معلومات مخابرات كانت من قبل تعتبر سرية، إن حزب الله حشد "عددا قليلا من العملاء السوريين" فى إطار "شبكة إرهابية جديدة فى هضبة الجولان السورية بهدف ضرب إسرائيل".

وقال الجيش إنه يعتقد إن دقدوق هو العقل المدبر لهذه الشبكة.

 


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اسرائيل

حزب الله

الجولان

على موسى دقدوق




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