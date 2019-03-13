إحباط تهريب 64 طن دقيق مدعم و10170 لتر مواد بترولية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 9 قضايا أسطوانات بوتاجاز، ضبط خلالها 986 إسطوانة بوتاجاز، وضبط قضية مواد بترولية، ضبط خلالها 10170 لتر مواد بترولية وضبط 16 قضية دقيق مدعم وأقماح.. ضبط خلالها 64.200 طن دقيق وضبط 216 قضية فى مجال مخالفات المخابز.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط 18 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها 2.870 طن– 19750 عبوة زيت طعام وضبط 4 قضايا فى مجال الإستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية، وضبط 67 قضية فى مجال الغش الغذائى، ضبط خلالها 60.934 طن مواد غذائية متنوعة "عبوة عصائر-مقرمشات-سلع غذائية"، وضبط 19 قضية فى مجال الغش التجارى، ضبط خلالها (220.010 طن مواد متنوعة- 700 لتر "منظفات "- 31437 عبوة " منظفات، مستحضرات، خمور "- 74478 قطعة " غيار سيارات، حجر قلم، مستلزمات طبية"، وضبط 574 قضية فى مجال المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 29 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها، ضبط خلالها 30.815 طن وضبط 23 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، ضبط خلالها عدد 16295 عبوة سجائر وضبط 11 قضية فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة الزراعية، ضبط خلالها 47.950 طن أسمدة وأعلاف- 820 عبوة مبيدات وضبط 3 قضايا فى مجال السلع والمنتجات مجهولة المصدر،ضبط خلالها 413 عبوة "مستحضرات تجميل- 5263 "غيار سيارات، فلاتر مياه، أجهزة كهربائية".