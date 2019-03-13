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أيرلندا: توقعنا رفض البرلمان البريطانى خطة ماى للخروج من الاتحاد الأوروبى

الأربعاء، 13 مارس 2019 02:02 ص
أيرلندا: توقعنا رفض البرلمان البريطانى خطة ماى للخروج من الاتحاد الأوروبى ماى والبرلمان البريطانى
أ ش أ
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قال وزير الشؤون الخارجية في أيرلندا سيمون كوفيني، إن التوقعات خلال الأيام القليلة الماضية كانت تشير إلى أن خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى للخروج من الاتحاد الأوروبى سوف تواجه "هزيمة ثقيلة".

ودعا كوفيني، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الثلاثاء، إلى التزام الهدوء في المرحلة الحالية، قائلاً "نحتاج الآن إلى الصبر والهدوء حتى يتسنى لهذه العملية في ويستمينستر أن تأخذ مسارها".
ولم يتطرق الوزير الأيرلندي إلى المزيد حول ذلك.

يُشار إلى أن نواب البرلمان البريطاني قد صوتوا في وقت سابق اليوم ضد خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت".

 

 


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