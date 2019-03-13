"أوقاف جنوب سيناء": افتتاح 5 مساجد فى العيد القومى للمحافظة

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال الشيخ إسماعيل الراوى، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، إن المديرية استعدت لافتتاح 5 مساجد خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأضاف فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هذه المساجد بمدن "رأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس وسانت كاترين ومدينة نويبع".

ومن جانبه، قال فوزي همام رئيس مدينة الطور، الانتهاء من جميع المشروعات المقرر افتتاحها خلال احتفالات محافظة جنوب سيناء بعديها القومي، في 19 من شهر مارس الجاري.

وأوضح أنه من المقرر افتتاح 3 مخابز بأحياء الزهراء وتوشكي والصناعية، مؤكدًا أنه تم طرح هذه المخابز في مزايدة علنية، وقام مجلس المدينة بتسليمهم للأشخاص الذين رست عليهم المزايدة، وسيجرى التشغيل التجريبي لهم يوم الافتتاح، بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

وأضاف رئيس مدينة الطور، أنه سيتم افتتاح مكتبين بريد بعد الانتهاء من أعمال الصيانة بهم، أحداهما بمنطقة الطور الجديدة، والأخر بجوار مستشفى الطور العام، بالإضافة لافتتاح جداريه الكورنيش على طرق الكورنيش لتكون متنفسا لأبناء مدينة الطور.

وأكد أنه تقرر تأجيل افتتاح الإسكان البدوي، وعددهم 120 منزل بقريتي الوادي والجبيل لشهر أبريل المقبل.