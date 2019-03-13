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أوقاف القليوبية: 620 قافلة بحملة "مكارم الأخلاق" بالمدارس والمساجد فى مارس

الأربعاء، 13 مارس 2019 07:00 ص
أوقاف القليوبية: 620 قافلة بحملة "مكارم الأخلاق" بالمدارس والمساجد فى مارس ندوات المساجد - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن المديرية تشن حملة على مستوى الإدارات والمساجد بعنوان "حملة مكارم الأخلاق"، ويصل فيها إجمالى عدد القوافل والندوات والدروس إلى ما يزيد على 620 قافلة، وذلك فى إطار تفعيل دور المديرية فى خدمة المجتمع المدنى ونشر صور الفضيلة والتعامل الحسن بين الناس.

وأضاف "ابو السعود" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنبيه على الأئمة بكل إدارات الأوقاف على مستوى المحافظة بتناول مجموعة من الموضوعات فى دروس القافلة يوم الإثنين من كل أسبوع على مدار شهر مارس 2019، والتى جاءت تحت عنوان "التعاون على البر والتقوى، البر، والحياء، والتوكل على الله، والشهيد وكراماته، والتنمر".

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه ستتم متابعة هذه القوافل والدروس من خلال المرور المستمر للمفتشين ورؤساء الأقسام بالمديرية والإدارات التابعة لها عملاً على تحقيق حملة مكارم الأخلاق وانتظام العمل بالمساجد.

 

 

 

 


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