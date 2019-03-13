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أمطار رعدية على معظم مناطق السعودية وسط رياح مثيرة للأتربة والغبار

الأربعاء، 13 مارس 2019 06:04 ص
أمطار رعدية على معظم مناطق السعودية وسط رياح مثيرة للأتربة والغبار طقس
وكالات الأنباء
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس بالمملكة العربية السعودية صباح اليوم الأربعاء هطولًا للامطار الرعدية على مرتفعات (نجران ,جازان ,عسير, الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،الرياض ،تبوك, الجوف ,حائل. القصيم) فيما تنشط الرياح الجنوبية مثيرة للاتربة والغبار علي الاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.


و أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة 18-42 كم/ساعة وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-45 كم/ساعة ، و ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، و حالة البحر متوسط الموج الى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج .

 

 


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