"ألافكو" الكويتية: أسطول طائراتنا الحالى لا يشمل طائرات بوينج 737 ماكس - 8

الكويت(أ ش أ)

أعلنت شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية، اليوم الأربعاء، أن أسطول طائرتها الحالى المكون من 64 طائرة (مؤجرة جميعها، ولا تشمل طائرات (بوينج) ذات التكنولوجيا الحديثة (بى 737 إم أيه اكس 8).

وذكرت ألافكو - فى بيان صحفى ـ أن لديها سجل طلبات يتكون من 118 طائرة، تشمل 40 طائرة من طراز (بوينج بى 737 إم أيه اكس 8)، والمقرر البدء فى استلامها خلال العام الجاري، والمؤجرة بموجب عقود تأجير على الطيران البولندى، موضحة أنها لم تشهد أى تغيير فى هذه الاتفاقيات، أو محاولات لإعادة التفاوض.

وأشارت (ألافكو) إلى أن السلطات المختصة تعكف على اتخاذ التدابير الاحترازية، وإجراء التحقيقات اللازمة المتعارف عليها للوقوف على أسباب الحادث الأخير الذى وقع للطائرة الإثيوبية، مؤكدة أن مصنعى الطائرات، تقع على عاتقهم مسؤولية إصلاح الأعطال الفنية الناتجة عن أى خلل مصنعي، والتعويض عن الأضرار المادية الناجمة عن ذلك وفق عقود شراء الطائرات.

وكانت الإدارة العامة للطيران المدنى الكويتية، أعلنت مساء أمس الثلاثاء، تعليق تشغيل وعبور الطائرات من طراز (بوينج 737 ماكس - 8) حتى إشعار آخر، بعد يومين من حادث تحطم طائرة من هذا الطراز فى إثيوبيا.

يذكر أن شركة (ألافكو) تأسست فى عام 2000، وأدرجت فى (بورصة الكويت) فى عام 2006، ويبلغ رأسمالها المصرح به 2ر95 مليون دينار كويتى (نحو 16ر314 مليون دولار أمريكي)، وتقوم بتمويل شراء الطائرات وتأجيرها، وتقديم خدمات الإدارة والتسويق والخدمات الاستشارية المتعلقة بمجال صناعة الطيران.