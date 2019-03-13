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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 13 - 3 -2019

الأربعاء، 13 مارس 2019 11:00 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 13 - 3 -2019 البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 13-3-2019.

 

إيقاف تداول 3 شركات

 

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 3 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.
 
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بنك البركة مصر، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك.
 

البورصة تربح 663 مليون جنيه 

 

دفعت مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، مؤشرات البورصة المصرية للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 663 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 834.853 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 208 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 28.8 ألف عملية لعدد 177 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.67% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 20.5%، والعرب على 8.83% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.42% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.57%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 767 ألف جنيه، 18.8 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 36.1 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 2.1 مليون جنيه، 57.1 مليون جنيه، على التوالى.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 15125 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2462 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان"  عند مستوى 19312 نقطة.
 
وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 701 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 1780 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 491 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 92 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

     

وضمت الأسهم المرتفعة:

 

 
- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 23.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.48%
 
 
- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 9.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.66%
 
 
- أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 11.710 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.45%
 
 
- وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 9.950 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.74%
 
 
- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف-يونيباك بسعر إغلاق 3.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.23%
 
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 13.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.81%
 
 
- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريللك بسعر إغلاق 6.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.61%
 
 
 - بنك البركة مصر بسعر إغلاق 13.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.44%
 
 
 
- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 4.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.24%
 
 
 
- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر  إغلاق 13.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.15%
 
 
 

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