10 يونيو .. الحكم على 47 متهما فى قضية الاشتباكات والتجمهر بين عائلتين بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

حجزت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء ، الحكم على 47 متهما بينهم 7 حضورى فى قضية الاشتباكات بين عائلة الحرارزة والرماضنة بقرية الكتكاتة بدائرة مركز ساقلتة، والتى أسفرت عن مقتل اثنين وإصابة آخرين الى جلسة 10 يوينو القادم ، بعد أن وجهت اليهم النيابة تهم القتل والشروع فى القتل والتجمهر وإشعال النيران والإتلاف العمد ، صدر القرار، برئاسة المستشار أيمن فاروق، وعضوية المستشارين فهر عبد العظيم عمارة، وفاروق محمد السيد، بأمانة سر عصام حسانين.

تعود أحداث القضية الى عام 2016 بدائرة مركز ساقلته، عندما تلقى مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة ساقلتة، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين ووجود متوفين، وإصابة 2 آخرين فى تبادل لإطلاق النار، وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات بنشوب مشاجرة بين بعض أفراد عائلتى "الحرارزة والرماضنة" بناحية قرية الكتكاتة دائرة المركز، تبادل خلالها ‏الطرفان إطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن مقتل "كمال.إ.خ" 50 عاما حلاق لا ينتمى للطرفين‏، و"ياسر.ع.أ. ف" 40 سنة موظف بهيئة البريد ينتمى ‏للعائلة الأولى، وإصابة "سيد.أ.ع.ع" 53 سنة شيخ حصة ويقيم بذات الناحية بطلق ‏نارى بالفخذ الأيمن، ينتمى للعائلة الأولى، و"فتحى.م"، ‏كما تم إشعال النيران بمسكن "عبد العظيم .أ"، نتيجة بعض الأعيرة النارية أدت لاشتعال النيران، وكشفت التحريات، وجود خلافات سابقة بين الطرفين، تجددت مرة أخرى، وتم القبض على المتهمين، وتمت إحالتهم الى محكمة الجنايات والتى أصدرت قرارها السابق .