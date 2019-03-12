الرئيسية أخبار عاجلة وفاة الكاتب الصحفى نبيل زكى بعد صراع طويل مع المرض الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:42 م نبيل زكى كتبت إيمان على إضافة تعليق توفى الكاتب الصحفى نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع ورئيس التحرير السابق لجريدة الأهالى، بعد صراع طويل مع المرض. إضافة تعليق التجمع نبيل زكى اليسار وفاة نبيل زكى نبيل زكي التنمية المحلية: مد فترة تلقى طلبات التعيين على الوظائف القيادية الشاغرة البابا تواضروس يترأس قداس رسامة كهنة جدد فى دير الأنبا بيشوى الزمالك يقود ثورة "لم الشمل" من أجل عيون الكونفدرالية..تعديل عقد كهربا و 150ألف جنيه مكافأة له على كل هدف بالفريق الجزائرى..توجيه الشكر للثعلب بعد تأجيل لقاء المقاولون.. و 50 الف جنية مكافاة الفوز على جورماهيا تلقى 90 ألف تظلم من المستبعدين من دعم البطاقات خلال 6 أيام.. وفحصها خلال أسبوعين.. التموين: "استمرار فتح التظلمات لحين توفيق أوضاع من لديه عدادات كهرباء بأسماء آخرين.. وصرف الخبز المدعم بحد أقصى 10 أفراد يوفنتوس يحلم بانتفاضة تاريخية ضد أتلتيكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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