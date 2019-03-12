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وزير قطاع الأعمال: طرح 7 شركات حكومية بالبورصة خلال آخر 3 شهور

الثلاثاء، 12 مارس 2019 06:27 م
وزير قطاع الأعمال: طرح 7 شركات حكومية بالبورصة خلال آخر 3 شهور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام
كتب هانى الحوتى تصوير محمد الحصرى
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قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه لم يتم الاستقرار على موعد طرح الشركة الثانية بالمرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية حتى الآن، غير أنه أكد أن المرحلة الثانية من البرنامج ستضم بين 6-7 شركات وستنطلق خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر من العام الجارى.
 
وأضاف الوزير، فى تصريحات صحفية على هامش اجتماعه مع جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الثانية تضم شركات حكومية بعضها بقطاعات غير ممثلة بالبورصة المصرية.
 
 
وبدأت المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، خلال الأسبوع الماضى بطرح حصة 4.5% من الشركة الشرقية-ايسترن كومبانى، وتطرح الحكومة  جزء من حصة المال العام في تلك الشركات بالبورصة المصرية لهدف تنشيطها وإضافة قطاعات جديدة وزيادة سيولة سوق رأس المال وتطوير الشركات وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمار الخارجى.
 
 
 

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