وزير داخلية النمسا يطالب بزيادة تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي

فيينا (أ ش أ)

أكد هيربرت كيكل وزير داخلية النمسا أهمية تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وزيادة التعاون بين الدول الأعضاء في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذا الأمر لم يتحقق بعد بالشكل الفعال والكاف ولذا تركز النمسا من خلال تعاون جيشها وشرطتها على تأمين حدود الدولة.

وقال كيكل في تصريح اليوم الثلاثاء أثناء زيارة لمحافظة بورجنلاند النمساوية الحدودية مع المجر- إن المحافظة الحدودية شهدت ارتفاعا في مستوى الأمن والسلامة بعدما كانت قد سجلت في فترات سابقة تدفقات واسعة من اللاجئين والتوترات الأمنية.

وأضاف أن وزارة الداخلية تركز على بناء قدرات جهاز الشرطة وتعزيز وتدعيم جهود مراقبة الحدود متوقعا أن يكون الوضع أفضل في المستقبل.

وأشار الوزير إلى أن شرطة بورجنلاند تجرى حاليًا عمليات تفتيش مشتركة مع القوات المسلحة في 16 نقطة عبور حدودية مع المجر.