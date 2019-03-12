وزير النقل يصل محطة مصر ويبدأ اجتماع مغلق مع قيادات السكة الحديد

كتب رضا حبيشى

وصل الفريق كامل الوزير وزير النقل الجديد إلى محطة مصر، حيث كان فى استقباله الدكتورعمرو شعت نائب وزير النقل وقيادات السكة الحديد.

وعقد وزير النقل الجديد اجتماعا مغلقا مع قيادات السكة الحديد، عقب وصوله مباشرة، مطالبا بالانضباط فى العمل وعدم التهاون فى معايير السلامة فى تشغيل القطارات.

وقد أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل الجديد، أنه بدأ ممارسة مهام عمله مباشرة عقب حلفه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأنه لم يكن بعيدا عن الوزارة وهيئاتها، لافتا إلى أن الرئيس أعطى توجيهات بتطوير كافة قطاعات وزارة النقل وعلى رأسها السكة الحديد، التى ستكون الشغل الشاغل له بحيث تصبح هيئة متطورة آمنة نظيفة ومنضبطة فى يوليو 2020.