وزير الخارجية : مصر تواصل جهودها لإنجاز المصالحة الفلسطينية

كتب أحمد جمعة

قالت وزيرة الخارجية النرويجية إينى مارى إريكسين سورايدى، أن بلادها تراقب برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر، مؤكدة وجود استثمارات ضخمة للشركات النرويجية فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر.

واكدت وزيرة الخارجية النرويجية، فى مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة ، مع وزير الخارجية سامح شكرى ، أن بلادها تعمل على دعم حقوق الشعب الفلسطيني عبر الاونروا.

بدوره قال وزير الخارجية سامح شكرى ، أن مصر تواصل تحركاتها لتوحيد صفوف الشعب الفلسطينى ، مؤكدا دعم مصر لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية ، مشددا على أهمية وجود ثقة بين فتح وحماس لتنفيذ اتفاق القاهرة لاستعادة وحدة الشعب الفلسطينى.