وزيرة الهجرة تتابع قضية 14 مصريا محتجزين فى أوغندا

كتب محمود راغب

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع السفير طارق سلام سفير مصر لدى أوغندا، لمتابعة موقف المصريين المحتجزين هناك.

من جانبه، أكد السفير طارق سلام متابعة السفارة للموقف مع السلطات الأوغندية، والتى أعلنت إلقائها القبض على 14 مصريًا؛ لحملهم إقامات مزورة وتورطهم فى تجارة بضائع تجارية فى الشارع بدون تصريح.

وأكد سلام إيفاد أربع زيارات من القنصلية المصرية للوقوف على سير التحقيقات مع السلطات الأوغندية والاطمئنان على المواطنين، فيما أوضحت السلطات الأوغندية أن المواطنين رفضوا الإفصاح عن المصدر الذى منحهم إقامات مزورة.

وأضاف سلام أن السفارة تسعى إلى عدم ترحيل المواطنين إلى السجن، والإبقاء عليهم حاليا فى الحجز بمركز الشرطة لحين الوصول إلى حل للقضية.

وثمنت وزيرة الهجرة جهود السفير طارق سلّام الكبيرة لمتابعة القضية وتفاصيلها، كما أنها تهيب بالمصريين عدم الانسياق وراء السفر لأى دولة لا تشترط تأشيرة مسبقة دون الالتزام بقوانينها واحترامها؛ حتى لا يقعوا فى براثن عصابات الإتجار فى البشر والإقامات والتعرض لمخاطر قد تودى بحياتهم.

وبدوره، أوضح السفير طارق سلام أيضًا أن هناك قوانين معمول بها في أوغندا تسمح للجيش الأوغندي بالرقابة والتفتيش المستمرين، ومراجعة الإقامات لأى فرد موجود على أراضيها والتحقق من شخصيته.