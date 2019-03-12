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على هامش معرض MIPIM 2019 العقارى بفرنسا..

نائب وزير الإسكان يجرى حوارات مع صحف أجنبية عن فرص الاستثمار العقارى بمصر

الثلاثاء، 12 مارس 2019 06:45 م
نائب وزير الإسكان يجرى حوارات مع صحف أجنبية عن فرص الاستثمار العقارى بمصر خالد عباس
كتب أحمد حسن
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على هامش معرض MIPIM 2019 العقارى، الذى يُقام حالياً بمدينة كان الفرنسية، ويُعد أكبر معرض عقارى فى العالم، أجرى المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، حوارات صحفية مع عدد من الصحف الأجنبية، عن فرص الاستثمار العقارى فى مصر.

 

وفى حواراته مع اللوموند الفرنسية، ومجلة fdi وإحدى المجلات الألمانية المتخصصة فى الاستثمار العقارى، أكد المهندس خالد عباس أن قطاع الاستثمار العقارى فى مصر، يُعد أحد القطاعات الواعدة، مشيراً إلى عدد من الفرص للاستثمار فى هذا القطاع بالمدن الجديدة، التى تنفذها الدولة حالياً، كالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، والمنصورة الجديدة، والجلالة، وغيرها من المدن.

 

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن عدد الزيجات السنوية فى مصر يقترب من مليون زيجة، وبالتالى يحظى هذا القطاع بأهمية كبيرة، حيث يعمل على توفير وحدات سكنية مختلفة المستويات لهذا العدد الضخم.

 

وأكد المهندس خالد عباس، أن مصر تعمل حالياً على التوسع فى تصدير العقار المصرى، وهناك محفزات أعطتها الدولة لدفع هذا الأمر، موضحاً أن وزارة الإسكان حرصت على المشاركة فى معرض MIPIM 2019 العقارى بفرنسا، لأنه فرصة ومنصة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية فى هذا القطاع، وكذا مقابلة كبار المستثمرين العقاريين على مستوى العالم، ومسئولى البنوك، وصناديق الاستثمار.

 

وشدد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على أن الجناح المصرى، يُعد متميزا، على الرغم من أنها المشاركة الأولى، نظراً لعرض الحكومة مشروعاتها ممثلة فى وزارة الإسكان، وكذا أكبر 8 شركات استثمار عقارى فى مصر، والتى لديها مشروعات متميزة، لاقت إعجاب الحضور.


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