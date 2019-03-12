video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 11:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ميناء دمياط يستعد لاستضافة اجتماعًا لجمعية موانئ المتوسط 20 مارس

الثلاثاء، 12 مارس 2019 10:40 ص
ميناء دمياط يستعد لاستضافة اجتماعًا لجمعية موانئ المتوسط 20 مارس ميناء دمياط - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
إضافة تعليق

تستعد هيئة ميناء دمياط بإعتبارها عضو مؤسس بجمعية موانئ المتوسط MEDPorts Association لاستضافة اجتماع لجنة "العلاقات مع المؤسسات الدولية" يوم الأربعاء الموافق 20 مارس، والتى تضم عدداً من أهم الموانئ الأوروبية والعربية المطلة على البحر المتوسط، يأتى ذلك فى إطار سعى هيئة ميناء دمياط لتعزيز مكانتها ودورها بإقليم المتوسط. 

وجدير بالذكر أن الجمعية تهدف إلى الدفاع عن مصالح موانئ المتوسط أمام المؤسسات والمنظمات الدولية ودراسة القضايا المتعلقة بأنشطة الموانئ وقطاع النقل البحرى، كذا إنشاء خطوط تجارة جديدة بين الموانئ الأعضاء. 

ومن المخطط أن يتناول الاجتماع مناقشة توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات الدولية، أهمها الاتحاد الدولى للموانئ والمرافق (IAPH) والخطوات التالية لموانئ المتوسط على المستوى الدولى

وفى ذات الإطار وحرصاً من هيئة ميناء دمياط على تعظيم أواصر التعاون والتكامل مع الموانئ المصرية، فقد وجهت الهيئة الدعوة لموانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش والإسكندرية لحضور الاجتماع بصفة مراقب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

ميناء دمياط

جمعية موانئ المتوسط

اجتماع لجنة العلاقات مع المؤسسات الدولية

الموانئ الاوروبية




لا تفوتك
اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

اكشف أون لاين.. خدمة جديدة فى عالم طب الأسنان بمصر من مركز شاينى وايت

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

5 أسباب تدعم عودة الأهلى أمام الساورة.. جاهزية الشناوى لدخول القائمة.. زيادة أعداد الجماهير.. توظيف الجوكر فى وسط الملعب.. سوء نتائج بطل الجزائر خارج ملعبه.. وعدم الانشغال بمباريات محلياً

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

تعرف على هدية "معجبة" لمصطفى شعبان؟ وبماذا دعت له والدتها؟.. فيديو

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

هل إعلان "جوايدو" لحالة الطوارئ الوطنية دستورى؟.. خبير قانونى: المادة 338 من الدستور الفنزويلى تسمح بذلك.. انقطاع التيار الكهربائى تسبب فى حالة من الفوضى ونهب المحلات التجارية ومقتل 17 مريضا.. و"مادورو" ينفى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة