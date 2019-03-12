ميناء دمياط يستعد لاستضافة اجتماعًا لجمعية موانئ المتوسط 20 مارس

دمياط - عبده عبد البارى

تستعد هيئة ميناء دمياط بإعتبارها عضو مؤسس بجمعية موانئ المتوسط MEDPorts Association لاستضافة اجتماع لجنة "العلاقات مع المؤسسات الدولية" يوم الأربعاء الموافق 20 مارس، والتى تضم عدداً من أهم الموانئ الأوروبية والعربية المطلة على البحر المتوسط، يأتى ذلك فى إطار سعى هيئة ميناء دمياط لتعزيز مكانتها ودورها بإقليم المتوسط.

وجدير بالذكر أن الجمعية تهدف إلى الدفاع عن مصالح موانئ المتوسط أمام المؤسسات والمنظمات الدولية ودراسة القضايا المتعلقة بأنشطة الموانئ وقطاع النقل البحرى، كذا إنشاء خطوط تجارة جديدة بين الموانئ الأعضاء.

ومن المخطط أن يتناول الاجتماع مناقشة توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات الدولية، أهمها الاتحاد الدولى للموانئ والمرافق (IAPH) والخطوات التالية لموانئ المتوسط على المستوى الدولى.

وفى ذات الإطار وحرصاً من هيئة ميناء دمياط على تعظيم أواصر التعاون والتكامل مع الموانئ المصرية، فقد وجهت الهيئة الدعوة لموانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش والإسكندرية لحضور الاجتماع بصفة مراقب.