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الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:07 م
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موانئ البحر الأحمر تسمح للسفن ذات حمولات 5 ألاف طن بالدخول لميناء بورتوفيق

الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:54 م
موانئ البحر الأحمر تسمح للسفن ذات حمولات 5 ألاف طن بالدخول لميناء بورتوفيق اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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وافق اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس هيئة موانى البحر الأحمر، على السماح بدخول السفن "بضائع و ركاب و سياحة ويخوت" حتى حمولة 5 ألاف طن، بالدخول لميناء بورتوفيق، على الا يتجاوز غاطس السفن 7.5 متر، و بطول 140 متر، مع توفير مناطق و ساحات تخزين بالميناء لسفن البضائع و صالات (وصول / سفر) مجهزة لاستقبال الركاب والسياحة.
 
وذلك في إطار جهود الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر، لاعادة تشغيل ميناء بورتوفيق، وجذب العديد من التوكيلات والخطوط الملاحية للعمل بالميناء، وتنشيط ودعم حركة الملاحة البحرية لمواكبة حركة التجارة العالمية، وزيادة دخل الهيئة.
 
وأكد "صالح" على تقديم كافة التسهيلات والحوافز للخطوط و التوكيلات الملاحية المنتظمة، والتى تعمل على جذب المزيد من السفن للعمل بموانى الهيئة، وفقا للقرارات الوزارية لتنشيط حركة البضائع و الركاب، وتحقيق التنمية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء محافظات (السويس ، البحر الأحمر، جنوب سيناء).
 
 
 

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