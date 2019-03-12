مهاتير محمد يؤكد التزامه بإخلاء ماليزيا من الفساد

كوالالمبور(أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد اليوم الثلاثاء، التزام حكومة بلاده بجعل الدولة نزيهة وخالية من الفساد.

وقال مهاتير - فى تصريح أوردته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن الحكومة دائما تضمن أن تتم إدارة هذه البلاد بشكل نظيف وليس على أساس أغراض شخصية، مما أسفر عن تكبد البلاد خسائر فادحة، موضحًا أنهم يبذلون قصارى جهودهم، بما فى ذلك إنشاء المركز الوطنى للحوكمة والنزاهة ومكافحة الفساد، لمراقبة وتقييم مبادرات مكافحة الفساد فى القطاعين العام والخاص.

وأضاف رئيس الوزراء الماليزى أن "هذا المركز أيضا سيعقد لقاء مباشرًا مع أى وكالة حكومية لتقديم المشورة ومناقشة الأمور المتعلقة بالحوكمة والنزاهة ومكافحة الفساد من وقت لآخر، حتى تعرف ماليزيا لنزاهتها وليست بسبب فسادها".