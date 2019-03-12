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مصرع كهربائى أثناء عمله فى مصنع للبلاستيك بإيتاى البارود بالبحيرة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:21 م
مصرع كهربائى أثناء عمله فى مصنع للبلاستيك بإيتاى البارود بالبحيرة جثة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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لقى كهربائى مصرعه، صعقا أثناء تركيب إحدى الوصلات الكهربائية داخل مصنع للبلاستيك، بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.
 
 
كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى اخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.
 
 
وبالفحص، تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إيتاى البارود، من مستشفى كوم حماده العام، بوصول "ي.م.ا" 52 سنة، كهربائى بمصنع للبلاستيك بمركز كوم حماده، جثه هامدة إدعاء صعق كهربائى .
 
 
بسؤال كل من شقيق المتوفى، ومدير المصنع ، قررا أنه أثناء قيام المتوفى بتركيب إحدى الوصلات الكهربائية داخل المصنع، صعقه التيار الكهربائى، مما أدى لإصابته ووفاته، ولم يتهما أحد أويشتبها فى ذلك جنائياً .
 
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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