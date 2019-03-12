مصرع سائق توك توك وإصابة آخر إثر اصطدامه بميكروباص شرق الإسكندرية

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

لقى سائق "توك توك" مصرعه وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدام "توك توك" بسيارة ميكروباص، أعلى نفق 45 قبلى شرق الإسكندرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائى، بورود من مدير شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص و"توك توك"، أعلى نفق 45 قبلى شرقا.

وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة المنتزه أول إلى محل الحادث، وتبين بالفحص أن التصادم أسفرت عن مصرع "عمرو. م" 30 سنة سائق "توك توك"، وإصابة "مؤمن. ن. س" 24 سنة راكب كان يستقل المركبه، بجروح وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

أخطرت النيابة العامة التى صرحت بدفن الجثة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى شرق المدينة لتلقى العلاج اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.