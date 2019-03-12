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مستشفى أبو قرقاص تستقبل 11 تلميذا بادعاء تسمم.. و"صحة المنيا": ليس تسممًا

الثلاثاء، 12 مارس 2019 04:50 م
مستشفى أبو قرقاص تستقبل 11 تلميذا بادعاء تسمم.. و"صحة المنيا": ليس تسممًا الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا
المنيا - فريق المحافظات
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استقبلت مستشفى أبوقرقاص، منذ قليل، عددٍ من تلاميذ مدرسة وغفرانه بأبوقرقاص بأدعاء وجود تسمم.

 

وقالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مستشفى أبوقرقاص العام استقبلت اليوم 11 تلميذ من مدرسة زعفرانة الإبتدائية بأدعاء وجود تسمم غذائى، وبتوقيع الكشف الطبى عليهم تبين عدم وجود حالات تسمم وتم خروج جميع الحالات من المستشفى، عدا حالتين فقط وحالتهما مستقرة.

 

وأكدت إن جميع الحالات التى دخلت المستشفى أمس من تلاميذ مدرسة شيبة الإبتدائية خرجت جميعها،عقب توقيع الكشف الطبى عليها، والبالغ عددهم 38 حالة وتبين عدم وجود تسمم غذائى، وتم تقديم الاسعافات الاولية اللازمة وخروجهم من المستشفى أمس الاثنين.

 

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى إنه تم توزيع قرابة المليون عبوة من الوجبة المدرسية على جميع مدارس المحافظة على مدار اليومين ولم تظهر أى حالات ادعاء تسمم غذائى او أى شكاوى عقب تناول الوجبة.

 

وناشد محمد محمود عزب وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، مواقع التواصل بضرورة تحرى الدقة فى كل مايتم نشره وعدم إثارة حالة من القلق والبلبلة فى القرية.

 


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