قوات الاحتلال تغلق أبواب الأقصى وتعتقل 4 فلسطينيين بينهم سيدتان

رام الله (أ ش أ)

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، كافة أبواب المسجد الأقصى عقب اندلاع حريق بمركز شرطة الاحتلال فى ساحات الأقصى.

وقالت مصادر فلسطينية إن أعدادا كبيرة من قوات الاحتلال الخاصة اقتحمت المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط أجواء شديدة التوتر تسود المسجد المبارك، واعتقلت 4 مواطنين بينهم سيدتان.

وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام فى الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، إن قوات الاحتلال الخاصة اقتحمت مسجد قبة الصخرة واعتدت على رئيس حراس المسجد الأقصى، وعدد من العاملين فى المسجد، وأشاعت أجواء من الهلع بين صفوف النساء والأطفال فى المسجد، فيما لم يتمكن طلاب مدرسة ثانوية الأقصى الشرعية من مغادرة المدرسة بعد إغلاق أبواب الأقصى.