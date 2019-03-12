فيديو.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتدى على مصلين وتمنعهم من صلاة العشاء

كتب- هاشم الفخرانى

أعتدت عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلى مساء اليوم على مجموعة من المصلين الفلسطينيين اثناء اقامتهم صلاة العشاء بالقدس المحتلة .

وبحسب مقطع فيديو متداول ركلت عناصر من قوات الاحتلال المصلين ومنعتهم من اقامة صلاة العشاء بعدما منعت رفع أذان العشاء فى المسجد الأقصى المبارك.

فيما أصيب 4 مواطنين فلسطينيين واعتقل 3 آخرين إثر قمع قوات الاحتلال، مئات المواطنين الذين اعتصموا قرب باب الأسباط أحد أبواب القدس القديمة احتجاجا على إغلاق المسجد الاقصى المبارك، بعد افتعال حادثة إحراق مركز شرطة تابع للاحتلال.

وأفاد شهود عيان بأن أحد المصابين نقل الى المستشفى لتلقي العلاج بعد اصابته بكسور، فيما جرى اسعاف مصابين آخرين ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر.

وكان عدد من سيارات الاحتلال دخلت إلى باحات المسجد الاقصى المبارك عبر باب الاسباط، لأسباب لا يعلمها احد، بعد أن اغلق الاحتلال المسجد بالكامل وطرد كل المتواجدين فيه، إضافة الى طرد موظفي الاوقاف الإسلامية بعد الاعتداء عليهم.