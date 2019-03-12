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فيديو.. حملات مرورية على الطرق ترصد 33 متعاطيا للمواد المخدرة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 06:33 م
فيديو.. حملات مرورية على الطرق ترصد 33 متعاطيا للمواد المخدرة مساعدا وزير الداخلية للشرطة المتخصصة والمرور
كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم.

وقال النقيب أحمد حسين بالإدارة العامة للمرور، إنه يتم تكثيف الحملات للكشف عن متعاطى المواد المخدرة، على سائقى سيارات النقل الثقيل والتاكسى والملاكى والميكروباص، لأنه يقوم بنقل الركاب من مكان الى أخر بين المحافظات حرصا على سلامتهم.

 

وأضاف حسين، الضابط بالإدارة العامة للمرور، أنه يتم الاطمئنان على الأرواح التى يقود بها سائق الميكروباص على الطرق منعا لقيامه بارتكاب أى حادث مرورى، وسط تكثيف الخدمات لمتابعة حركة السيارات على مدار اليوم.

 

من جانبه قال الدكتور مسعد حسن أخصائى مختبرات طبية بمستشفى الشيخ زايد، أنه بمجرد إجراء التحليل للسائق يتم سحب عينة بول منه للكشف عنها، لمدى معرفة تعاطيه للمواد المخدرة أما لا، موضحا أن يتم التعرف على بياناته من خلال الكشوف المتواجدة معه.

 

وأشاد أحد السائقين، بالكشف عن تعاطى المواد المخدرة لأن هناك 15 راكبا وهم أمانة فى رقبة السائق، لأنه يقوم بتوصيلهم من طريق و مكان الى أخر.

 

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 4115 مخالفة مرورية متنوعة، كما ضبط 33 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.‎


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