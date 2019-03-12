فنزويلا تعانى من نقص المياه.. والأهالى يعتمدون على المجارى والجبال ×10 صور

كتب محمد عبد العظيم

تعانى دولة فنزويلا من أزمة شديدة بسبب نقص مياه الشرب، وهو الأمر الذى أدى إلى حدوث مشاكل كبيرة بسبب عدم وجود مياه صالحة للشرب، ولا تتوقف الأزمات التى تعانى منها عند نقص مياه الشرب حيث تنقطع الكهرباء منذ ما يقرب من 4 أيام.



مواطن فنزويلا يبحث عن المياه فى الجبال



مواطنون فى فنزويلا يجتمعون من أجل شحن هواتفهم المحمولة

ومن الأضرار السلبية التى تعيشها فنزويلا نتيجة نقص المياه، دفع المواطنين إلى البحث عن أى طريقة للحصول على المياه، حتى وصل الأمر إلى البحث عن مياه الصرف والمجارى، وفيما اتجه البعض إلى الجبال للبحث عن أى قطرات مياه تتساقط منها.



فنزويلا تعانى من أزمة كبيرة بسبب انقطاع الكهرباء



متاجر فنزويلا تعيش فى الظلام الدامس بعد انقطاع الكهرباء لما يقرب من 4 أيام

وكان انقطاع التيار الكهربائى متكررا فى فنزويلا منذ عام 2009 ، لكنها أصبحت أكثر وضوحا فى السنوات الأخيرة، عندما دخلت البلاد فى أزمة اقتصادية يزعم نظام مادورو أنها نجمت عن "حرب" ضد إدارته.



أهالى فنزويلا يبحثون عن المياه بسبب ندرتها الشديدة



أهالى فنزويلا يبحثون عن المياه فى كل مكان

وأشارت شبكة أطباء من أجل الصحة إلى أنه تم حتى الآن الإبلاغ عن 21 حالة وفاة بسبب قلة الاهتمام فى المستشفيات بسبب الفشل الكهربائى الهائل، ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن هذا العدد قد ينمو فى الساعات المقبلة.



اتجاه أهالى فنزويلا إلى المصارف والمجارى للبحث عن المياه



ازدحام أمام محطات الوقود بسبب النقص الشديد فى البنزين



اقتحام للمتاجر التجارية فى ظل أزمات كبيرة تعانى منها فنزويلا