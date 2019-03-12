صور.. محافظ مطروح يتفقد أعمال ألسنة حماية الشواطئ وتطوير شارع الريفية

مطروح – حسن مشالي

تفقد اليوم اللواء مجدي الغرابلي ، محافظ مطروح، أعمال تطوير شارع الريفية وشارع المطار وتنفيذ أعمال البنية التحتية، ووجه بضرورة تعاون جميع الجهات التنفيذية في تذليل كافة العقبات لسرعة انجاز الأعمال قبل بدأ موسم الصيف السياحي.

وتفقد المحافظ، أعمال ألسنة حماية الشواطئ، موجها بضرورة إنارتها حتى تكون محافظة مطروح في أزهى صورها، وشدد علي هيئة حماية الشواطئ بسرعة الانتهاء وإعادة الشيء لأصله قبل بداية موسم الصيف.

ووجه محافظ مطروح، بإزالة جميع الإشغالات بالكورنيش، ومنع التعدي على حرم الرصيف لتيسير حركة السير للمشاة، وشدد علي عدم إصدار أى تراخيص بعيدا عن الأماكن المخصصة لذلك.