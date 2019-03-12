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الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:41 م
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صور .. محافظ جنوب سيناء يتقفد موقع إنشاء مصعد المركز الثقافى بمسجد الصحابة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 02:44 م
صور .. محافظ جنوب سيناء يتقفد موقع إنشاء مصعد المركز الثقافى بمسجد الصحابة محافظ جنوب سيناء أثناء تفقده مصعد مسجد الصحابة
جنوب سيناء - فايزة مرسال
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فى إطار الجولات التفقدية اليومية لمحافظ جنوب سيناء، لمتابعة موقف التنفيذ الفعلى للمشروعات الجارى تنفيذها، تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السوليه، رئيس مدينة شرم الشيخ، موقع إنشاء المصعد الكهربى الخاص بالمركز الثقافى الإسلامى الملحق بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، فى إطار التطوير الدائم لمنطقة السوق القديم ومسجد الصحابة، حيث أصبح مزارا هاما ضمن الرحلات السياحيه لمدينة شرم الشيخ، والذى سيتم افتتاحه خلال احتفالات المحافظة بعيد تحرير سيناء أبريل 2019، بحضور وزير الأوقاف وبعض ضيوف المحافظة.

كما شدد المحافظ على الألتزام بالأماكن المخصصه للعرض داخل السوق القديم، ومراعاة الأماكن المخصصة للمشاة وخصوصا فى فترة المساء الذى يشهد فيها السوق القديم إزدحاما ملحوظا.

وشدد إيضا على النظافة والتجميل والتطوير الدائم والحفاظ على المظهر الجمالى بمنطقة السوق القديم.

 

فودة يتفقد مصعد المركز الثقافى الإسلامى (1)
فودة يتفقد مصعد المركز الثقافى الإسلامى

 

فودة يتفقد مصعد المركز الثقافى الإسلامى (2)
فودة يتفقد مصعد المركز الثقافى الإسلامى

 

فودة يتفقد مصعد المركز الثقافى الإسلامى (3)
فودة يتفقد مصعد المركز الثقافى الإسلامى

 

فودة يتفقد مصعد المركز الثقافى الإسلامى (4)
فودة يتفقد مصعد المركز الثقافى الإسلامى

 

 


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